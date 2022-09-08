ВСУ лишили оккупантов еще одного сообщения

Понтонный мост, вероятно, уже уничтожен. Его оккупанты развернули после того, как ВСУ серьезно повредили соседний автомобильный.

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Дарьевская переправа является одним из основных путей между северным и южным секторами военного присутствия россии вдоль реки Днепр,

– подчеркнула разведка.

Отметим, 7 сентября советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что ВСУ разрушили Дарьевский мост и "несколько переправ посыпались". Он подчеркнул, что сейчас наши военные активно бьют по мостам и переправам, которые использует российская армия.

Потери врага в Украине

Украинские военные ежедневно уничтожают российских оккупантов на нашей земле. Они попали по предприятию в Запорожье, где были оккупанты и их техника. В Генштабе уже анонсировано большое количество потерь врага от этой атаки.

Кроме того, за сутки 7 сентября силы ПВО уничтожили 2 самолета Су-25, два вертолета Ка-52 и Ми-24, а также 5 БпЛА. Всего во всех направлениях вчера ВСУ ликвидировали сразу 640 вражеских солдат. Общие потери врага за все время полномасштабной войны составляют:

военных – 51 250;

танков – 2 112 (+15 за последние сутки);

боевых бронированных машин – 4557 (+37);

артиллерийских систем – 1126 (+32);

РСЗО – 305 (+5);

средств ПВО – 159 (+3);

самолетов – 239 (+2);

вертолетов – 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24);

специальной техники – 110 (+1).

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