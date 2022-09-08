ВСУ лишили оккупантов еще одного сообщения
Понтонный мост, вероятно, уже уничтожен. Его оккупанты развернули после того, как ВСУ серьезно повредили соседний автомобильный.
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Дарьевская переправа является одним из основных путей между северным и южным секторами военного присутствия россии вдоль реки Днепр,
– подчеркнула разведка.
Отметим, 7 сентября советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что ВСУ разрушили Дарьевский мост и "несколько переправ посыпались". Он подчеркнул, что сейчас наши военные активно бьют по мостам и переправам, которые использует российская армия.
Потери врага в Украине
Украинские военные ежедневно уничтожают российских оккупантов на нашей земле. Они попали по предприятию в Запорожье, где были оккупанты и их техника. В Генштабе уже анонсировано большое количество потерь врага от этой атаки.
Кроме того, за сутки 7 сентября силы ПВО уничтожили 2 самолета Су-25, два вертолета Ка-52 и Ми-24, а также 5 БпЛА. Всего во всех направлениях вчера ВСУ ликвидировали сразу 640 вражеских солдат. Общие потери врага за все время полномасштабной войны составляют:
- военных – 51 250;
- танков – 2 112 (+15 за последние сутки);
- боевых бронированных машин – 4557 (+37);
- артиллерийских систем – 1126 (+32);
- РСЗО – 305 (+5);
- средств ПВО – 159 (+3);
- самолетов – 239 (+2);
- вертолетов – 210 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);
- крылатых ракет – 214 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24);
- специальной техники – 110 (+1).
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