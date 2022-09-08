Деталі про успішну атаку ЗСУ по ворогу

Збройні Сили України вгатили по території аграрного підприємства "Україна", яке розташоване в селі Солодководне Запорізької області. Там були розташовані російські війська.

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Під вогневий вплив наших захисників потрапив особовий склад та військова техніка ворога. У Генеральному штабі наголосили, що втрати противника – значні. Однак кількість знищених окупантів й зброї ще встановлюють.

Додамо, що впродовж доби 7 вересня окупанти намагалися просуватися, однак ЗСУ їм завадили. Наші військові відбили атаки росіян біля Костянтинівки, Дібрівного, Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Первомайського та Кам'янки.

Спецслужби розповіли про пів сотні вбитих і багатьох поранених на Запоріжжі

Надвечір 7 вересня джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що унаслідок роботи ЗСУ на Запоріжжі в росіян є серйозні втрати. Відомо, що близько 50 ворожих бійців загинули, а ще 70 зазнали тяжких поранень. Також противник втратив близько 30 одиниць техніки.

Вбитих окупантів, а також тих, що зазнали травми, повантажили у вантажівку й повезли у лікарню Мелітополя, де вже й так нема місця.

Останні новини про втрати російської армії в Україні

Підрозділи Протиповітряної оборони України за добу знищили 2 ворожі літаки Су-25, 2 гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також 5 безпілотників.

На Півдні України ворог позбувся 2 складів з боєприпасами у Миколаївській області, а також 108 бійців, 5 танків, 3 реактивних систем залпового вогню "Град", 15 одиниць бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 2 пускових установок С-400 тощо.

Станом на 7 вересня ЗСУ ліквідували 50 610 російських солдатів. З них за добу – 460.

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