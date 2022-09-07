Відповідну інформацію розповіли 24 каналу спецслужби. Там також додали, що вцілілі росіяни зібрали тіла в КамАЗ.

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Росіяни зазнали втрат на Запоріжжі

Російські окупанти на Запоріжжі втратили багато техніки та особового складу. Це трапилось внаслідок роботи Збройних Сил України. Зокрема, відомо, що російські загарбники:

отримали більш ніж пів сотні "двохсотих" одиниць особового складу;

втратили орієнтовно три десятки одиниць техніки;

ще 70 ворогів зазнали тяжких поранень.

Ті російські загарбники, які залишились живими, перебувають у стані шоку. Ймовірно, вони вже втратили здатність та залишки мотивації, щоб надалі брати участь у війні.

Варто відзначити, що ті вороги, які таки вижили на Запоріжжі, зібрали ліквідованих та "трьохсотих" росіян та поїхали з ними в сторону Мелітополя. Вони повезли їх, попри те, що у місті вже й так немає місця в лікарнях.

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Вороги втратили понад 50 тисяч одиниць особового складу

Станом на ранок 6 вересня втрати росіян перетнули позначку 50 тисяч. Вже станом на ранок 7 вересня вороги в України втратили вже 50 тисяч 610 окупантів.

Також росіяни вже втратили:

танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;

артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;

РСЗВ – 300 (+4) одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 237 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 109 одиниць.

Варто сказати, що росіяни спалюють тіла окупантів в крематоріях відразу в Україні. Ірина Верещук розповіла, що роблять це для того, щоб не везти тіла в росію та не платити рідним компенсації.

"Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати", – сказала віцепрем'єрка.

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