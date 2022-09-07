Соответствующую информацию рассказали спецслужбы 24 канала. Там также добавили, что уцелевшие россияне собрали тела в КамАЗ.

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Россияне понесли потери на Запорожье

Российские оккупанты на Запорожье потеряли много техники и личного состава. Это произошло в результате работы Вооруженных Сил Украины. В частности, известно, что российские захватчики:

получили более полусотни "двухсотых" единиц личного состава;

потеряли ориентировочно три десятка единиц техники;

еще 70 врагов получили тяжелые ранения.

Те российские захватчики, которые остались в живых, находятся в состоянии шока. Вероятно, они уже потеряли способность и остатки мотивации, чтобы участвовать в войне.

Стоит отметить, что выжившие на Запорожье враги собрали ликвидированных и "трехсотых" россиян и поехали с ними в сторону Мелитополя. Они повезли их, несмотря на то, что в городе уже нет места в больницах.

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Враги потеряли более 50 тысяч единиц личного состава

По состоянию на утро 6 сентября потери россиян пересекли отметку в 50 тысяч. Уже к утру 7 сентября враги в Украине потеряли уже 50 тысяч 610 оккупантов.

Также россияне уже потеряли:

танков – 2097 (+20 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4520 (+36) единиц;

артиллерийских систем – 1194 (+15) единицы;

РСЗО – 300 (+4) единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 237 (+1) единиц;

вертолетов – 208 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 (+5) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) единиц;

специальной техники – 109 единиц.

Стоит сказать, что россияне сжигают тела оккупантов в крематориях сразу в Украине. Ирина Верещук рассказала, что делают это для того, чтобы не везти тела в россию и не платить родным компенсации.

"Это связано с выплатами и они скрывают потери. Они сжигают, и человек уже не погиб, а "пропал без вести". Россияне продолжат это делать, потому что количество погибших растет и это трудно скрывать", – сказала вице-премьер.

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