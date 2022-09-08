Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь". Там доповіли, яких втрат завдали росіянам за добу.
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Скільки ударів по ворогу завдали
Загалом нагі ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Також працювала авіація ЗСУ, яка завдала 13 ударів.
Яку техніку втратили росіяни:
- 5 танків;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 10 гаубиць та гармат важкої артилерії;
- 120 міліметровий міномет;
- 2 пускові установки С-400;
- радіолокатор наведення до С-300.
Окрім цього, ліквідували два склади ворожих боєприпасів на Миколаївщині.
Водночас ворог зосередився на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях. Переважно в областях Півдня були в цей день артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари. Мовиться як про позиції воїнів України, так і про населені пункти.
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