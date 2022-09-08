Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь". Там доповіли, яких втрат завдали росіянам за добу.

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Скільки ударів по ворогу завдали

Загалом нагі ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Також працювала авіація ЗСУ, яка завдала 13 ударів.

Яку техніку втратили росіяни:

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

15 одиниць авто-бронетехніки;

10 гаубиць та гармат важкої артилерії;

120 міліметровий міномет;

2 пускові установки С-400;

радіолокатор наведення до С-300.

Окрім цього, ліквідували два склади ворожих боєприпасів на Миколаївщині.

Водночас ворог зосередився на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях. Переважно в областях Півдня були в цей день артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари. Мовиться як про позиції воїнів України, так і про населені пункти.

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