Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг". Там доложили, какие потери нанесли россиянам за сутки.
Заметьте В Пентагоне говорят о "медленном, но значимом" прогрессе украинских войск на Юге
Сколько ударов по врагу нанесли
В общей сложности наги ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Также работала авиация ВСУ, нанесшая 13 ударов.
Какую технику потеряли россияне:
- 5 танков;
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 15 единиц автобронетехники;
- 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;
- 120 миллиметровый миномет;
- 2 пусковые установки С-400;
- радиолокатор наведения в С-300.
Кроме этого, ликвидировали два состава вражеских боеприпасов Николаевской области.
В то же время враг сосредоточился на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях. Преимущественно в областях Юга были в этот день артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары. Речь идет как о позициях воинов Украины, так и о населенных пунктах.
Детальнее о ситуации на Юге 7 сентября: смотрите видео
В NYT сообщили – война переходит в третью фазу: смотрите видео