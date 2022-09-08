Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг". Там доложили, какие потери нанесли россиянам за сутки.

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Сколько ударов по врагу нанесли

В общей сложности наги ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач. Также работала авиация ВСУ, нанесшая 13 ударов.

Какую технику потеряли россияне:

5 танков;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

15 единиц автобронетехники;

10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии;

120 миллиметровый миномет;

2 пусковые установки С-400;

радиолокатор наведения в С-300.

Кроме этого, ликвидировали два состава вражеских боеприпасов Николаевской области.

В то же время враг сосредоточился на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях. Преимущественно в областях Юга были в этот день артиллерийские и минометные обстрелы, авиационные и ракетные удары. Речь идет как о позициях воинов Украины, так и о населенных пунктах.

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