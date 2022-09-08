ЗСУ продовжують знищувати росіян на Херсонщині
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Так, наполегливо та впевнено продовжують випалювати нечисть з української землі морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт росіян на Херсонщині. Під вогнем 120 міліметрового калібру морських піхотинців російські окупанти "замєдлілі темп наступлєнія" та залишили свої позиції,
– йдеться у повідомленні.
Тож, українські військові клаптик за клаптиком звільняють нашу землю від ворожої орди. З такими темпами перемога України вже не за горами.
Морпіхи "денацифікували" опорний пункт росіян на Херсонщині: відео
Втрати ворога станом на 8 вересня
Наші воїни завдають втрат росіянам кожного дня. Загалом з 24 лютого вже знищили 51 250 окупантів, лише за попередню добу – 640 ворожих бійців. Чималі втрати росіян і у військовій техніці:
- танків – 2112 (+15 ) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;
- артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;
- РСЗВ – 305 (+5) одиниць;
- засобів ППО – 159 (+3) одиниць;
- літаків – 239 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;
- спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.
Зверніть увагу – Карта бойових дій 8 вересня: дивіться відео