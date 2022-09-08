ЗСУ продовжують знищувати росіян на Херсонщині

Зокрема, українські військові проводять такі дії на Херсонщині. При цьому окупанти щоразу стверджують, що немає жодної паніки та втрат.

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Так, наполегливо та впевнено продовжують випалювати нечисть з української землі морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт росіян на Херсонщині. Під вогнем 120 міліметрового калібру морських піхотинців російські окупанти "замєдлілі темп наступлєнія" та залишили свої позиції,

– йдеться у повідомленні.