ВСУ продолжают уничтожать россиян в Херсонской области

В частности, украинские военные проводят такие действия в Херсонской области. При этом оккупанты каждый раз утверждают, что нет никакой паники и потерь.

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Так, настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть с украинской земли морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт россиян Херсонской области. Под огнем 120 миллиметрового калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции,

– говорится в сообщении.