ВСУ продолжают уничтожать россиян в Херсонской области
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Так, настойчиво и уверенно продолжают выжигать нечисть с украинской земли морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт россиян Херсонской области. Под огнем 120 миллиметрового калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции,
– говорится в сообщении.
Итак, украинские военные клочок за клочком освобождают нашу землю от вражеской орды. С такими темпами победа Украины уже не за горами.
Морпехи "денацифицировали" опорный пункт россиян в Херсонской области: видео
Потери врага по состоянию на 8 сентября
Наши воины наносят урон россиянам каждый день. Всего с 24 февраля уже уничтожили 51 250 оккупантов, только за предыдущие сутки – 640 вражеских бойцов. Немалые потери россиян и в военной технике:
- танков – 2112 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
- артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
- РСЗО – 305 (+5) единиц;
- средств ПВО – 159 (+3) единиц;
- самолетов – 239 (+2) единиц;
- вертолетов – 210 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
- специальной техники – 110 (+1) единиц.
Обратите внимание – Карта боевых действий 8 сентября: смотрите видео