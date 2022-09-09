Рідкісний окупант допливе до середини Дніпра
Іноді виринають трупикі з херсонського напрямку, тобто це ті, хто не встиг форсувати Дніпро, тому їх встигли швидко привезти додому.
Актуальне Контрнаступ ЗСУ і все, що ви хотіли про нього знати, але боялися спитати
Цікаві спеціалісти:
- "служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады" (31.08.);
- "старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода" (0х.09.);
- "старший техник самоходно-артиллерийской батареи" (0х.09.).
А от до інгушетії поки не можуть привезти труп військового з 291-ї артилерійської бригади. Ці "піоністи" працювали на Миколаївському напрямку, але не встигли форсувати Дніпро в зворотньому напрямку через безпілотник.
Фестиваль некрологів на росії – у розпалі
1 вересня не стало підполковника артилерії – буває. Під Новою Каховкою не пощастило капітану – "командиру гаубичной самоходно-артиллерийской батареи".
Пишуть і з самого Херсона (03.09. – прямо свіжий): "леша погиб третьего сентября в поселке Антоновка пригорода Херсона, недалеко от Антоновского моста. Там шли бои". Бої там ще і не починались, це просто обстріли.
Про головне 8 вересня росія усвідомила, що нездатна перемогти за жодних обставин
Залишатись в українському Криму для росіян вкрай небезпечно.
Важливе – якою є стратегія ЗСУ в контрнаступі на Херсонщині: дивіться відео