Рідкісний окупант допливе до середини Дніпра

Іноді виринають трупикі з херсонського напрямку, тобто це ті, хто не встиг форсувати Дніпро, тому їх встигли швидко привезти додому.

Актуальне Контрнаступ ЗСУ і все, що ви хотіли про нього знати, але боялися спитати

Цікаві спеціалісти:

"служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады" (31.08.);

"старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода" (0х.09.);

"старший техник самоходно-артиллерийской батареи" (0х.09.).

А от до інгушетії поки не можуть привезти труп військового з 291-ї артилерійської бригади. Ці "піоністи" працювали на Миколаївському напрямку, але не встигли форсувати Дніпро в зворотньому напрямку через безпілотник.

Фестиваль некрологів на росії – у розпалі

1 вересня не стало підполковника артилерії – буває. Під Новою Каховкою не пощастило капітану – "командиру гаубичной самоходно-артиллерийской батареи".

Пишуть і з самого Херсона (03.09. – прямо свіжий): "леша погиб третьего сентября в поселке Антоновка пригорода Херсона, недалеко от Антоновского моста. Там шли бои". Бої там ще і не починались, це просто обстріли.

Про головне 8 вересня росія усвідомила, що нездатна перемогти за жодних обставин

Дуже сподобався чувак з Керчі з прізвище чернобаєв. росгвардієць з промовистим прізвищем. По росгвардії взагалі бувають цікаві втрати. Ось дуже оперативно за тиждень вже привезли додому та нагородили капітана зоріна (29.08.): "сергей николаевич участвовал в "освобождении" Крыма, затем остался служить в Евпатории, оттуда же в феврале 2022 года был направлен для участия в "специальной военной операции в Украине. капитан зорин выполнял боевые задачи по охране Запорожской АЭС".

Залишатись в українському Криму для росіян вкрай небезпечно.

Важливе – якою є стратегія ЗСУ в контрнаступі на Херсонщині: дивіться відео