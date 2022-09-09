москва не робить висновків з історії

Радянське командування до останнього намагалося утримувати район Ізюма, але в результаті війська застрягли в котлі й були знищені, сотні тисяч здалися в полон.

Радимо Контрнаступ ЗСУ і все, що ви хотіли про нього знати, але боялися спитати

Знакове місце для воєнної історії минулого. Дуже важливий район Балаклія – Ізюм, і знову тут битва стратегічного масштабу. Тільки нацисти зараз у формі збройних сил рф, і на полях України – Третя світова війна, і ми захищаємо свободу Європи. І сьогодні сучасну військову історію пишуть ЗСУ, без сумніву, це увійде до всіх підручників усіх військових академій.

Дата, що увійде в історію

8 вересня – день визволення Балаклії, став переломним моментом, це перемога військова, перемога психологічна, а найголовніше – перемога, яку сама росія змушена визнати, всупереч звітам свого міноборони.

Важливе СРСР нічому не навчило: прихвостень окупантів детально пояснив, чому росія програє Україні

8 вересня росія усвідомила, що нездатна перемогти за жодних обставин. 8 вересня весь світ побачив, що сценарій перемоги України у війні є єдиним можливим результатом.

8 вересня війна не закінчилась. Війна буде ще довгою і важкою, і кривавою. Диктатор путін зробить усе, щоб утримати захоплене, щоб не визнавати, що його силовики виявилися битими, що поставлені ним цілі захоплення України недосяжні, що він втягнув росію у війну, в якій у неї немає жодного шансу досягти будь-яких надбань.

8 вересня. Україна прискорює перебіг історії та руйнує останню європейську тиранію.

Актуальне – Карась пояснив, навіщо путін публічно принизив власну армію: дивіться відео