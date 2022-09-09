Відповідну інформацію оперативне командування "Південь" повідомило станом на 13 годину 9 вересня. Загалом наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань по ворогу.

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ЗСУ атакували дві ворожі переправи

Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар'ївки та наведений міст в районі Нової Каховки,

– повідомило оперативне командування.

Варто зазначити, що обидві переправи вороги звели на Херсонщині.

Оперативне командування "Південь" також назвало, скільки сил російських загарбників вдалось знищити менш ніж за добу 9 вересня. Зокрема, росіяни втратили:

11 одиниць особового складу;

2 танки Т-80;

бойову машину десанту;

а також 2 самохідні гармати 203 калібру "Піон".

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Важливі новини з Півдня: коротко

Оперативне командування "Південь" повідомило, що станом на 13 годину 9 вересня Сили оборони продовжують ведення активних дій на херсонському напрямку, а також бої, щоб покращити положення по лінії фронту.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що Збройні Сили України на Півдні мають певні успіхи, як у позиційних атаках, так і за площею звільнених територій. Офіційно вже відомо про просування вглиб від 2 кілометрів до декількох десятків.

Ба більше, ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, що вдалі наступальні дії відбуваються одразу на декількох напрямках, шокуючи загарбників. Ступак зауважив, що українські військові змогли зробити такий собі обхідний маневр, щоб ввести в оману росіян і вдало наступати на тільки на Херсонщині, а й на Харківщині.

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