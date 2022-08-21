росія провалила підготовку до "референдуму"

Про це в ефірі телемарафону розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. За його словами, раніше росіяни анонсували проведення "референдуму" на кінець квітня, але переносили дату на початок травня, згодом на кінець травня і в підсумку на 11 вересня.

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З червня вони казали, що остаточною датою "референдуму" буде 11 вересня – єдиний день голосування у росії,

– сказав Хлань.

Що таке єдиний день голосування у росії? На 11 вересня 2022 року призначено єдиний день голосування, на якому на території росії пройде декілька виборчих кампаній. Зокрема, це вибори глав суб'єктів федерації, депутатів законодавчих органів у суб'єктах країни та депутатів представницьких органів муніципальних утворень адміністративних центрів суб'єктів росії.



Так, мають відбутися вибори 15 вищих посадових осіб регіонів, депутатів 6 законодавчих зборів, 12 рад депутатів адміністративних центрів суб'єктів, а також вибори до органів місцевого самоврядування різного рівня.

Як розповів Сергій Хлань, останнім часом окупанти почали замовчувати дату псевдореферендуму, "тому що вони фактично провалили підготовку до нього".

Депутат Херсонської облради заявив, що підготовка ворога до "референдуму" провалена завдяки патріотичним херсонцям, "які руйнують плани окупантів".

Також він відзначив роль ЗСУ, "які за останній місяць фактично зробили так, що в окупантів тотальна паніка". Саме тому останній місяць втрачений у контексті підготовки.

За словами Хланя, тепер росіяни заявляють, що проведення "референдуму" не обов'язково має відбутися 11 вересня. Загарбники хочуть провести "референдум" разом з Донецькою областю.

В оперативному командуванні "Південь" також констатували, що в окупантів проблеми з проведенням "референдумів". На думку керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталі Гуменюк, росіяни не встигають належним чином підготуватися до псевдореферендумів.

Гуменюк заявляв, що перенесення дати "референдумів" свідчить про те, що в росіян не все так гладко йде. Зокрема, ворогу не вдається набрати потрібний електорат.

Окрім того, президент Володимир Зеленський попереджав росію, що проведення "референдумів" на окупованих територіях поставить хрест на мирних переговорах.

росія перекидає своїх посадовців на "керівні посади" на окупованих територіях

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що через брак кадрів на так звані "керівні посади" в окупаційній владі почали завозити посадовців з росії.

Повідомляється, що на інші посади, зокрема директори шкіл, старости, керівники підприємств тощо, беруть будь-кого з охочих.

"Ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти", – повідомив очільник Херсонської ОВА.

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