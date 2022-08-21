россия провалила подготовку к "референдуму"

Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань. По его словам, ранее россияне анонсировали проведение "референдума" на конец апреля, но переносили дату на начало мая, затем на конец мая и в итоге на 11 сентября.

Кстати фсб хочет полностью захватить власть на Херсонщине, – Хлань о замене коллаборантов россиянами

С июня они говорили, что окончательной датой "референдума" будет 11 сентября – единый день голосования в россии,

– сказал Хлань.

Что такое единый день голосования в россии? На 11 сентября 2022 года назначен единый день голосования, на котором на территории россии пройдет несколько избирательных кампаний. В частности, это выборы глав субъектов федерации, депутатов законодательных органов в субъектах страны и депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров субъектов россии.



Так, состоятся выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления разного уровня.

Как рассказал Сергей Хлань, в последнее время оккупанты начали умалчивать дату псевдореферендума, "потому что они фактически провалили подготовку к нему".

Депутат Херсонского облсовета заявил, что подготовка врага к "референдуму" провалена благодаря патриотическим херсонцам, "разрушающим планы оккупантов".

Также он отметил роль ВСУ, "которые за последний месяц фактически сделали так, что у оккупантов тотальная паника". Именно поэтому последний месяц потерян в контексте подготовки.

По словам Хланя, теперь россияне заявляют, что проведение "референдума" не обязательно должно состояться 11 сентября. Захватчики хотят провести "референдум" вместе с Донецкой областью.

В оперативном командовании "Юг" также констатировали, что у оккупантов проблемы с проведением "референдумов". По мнению руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне не успевают должным образом подготовиться к псевдореферендумам.

Гуменюк заявлял, что перенос даты "референдумов" свидетельствует о том, что у россиян не все так гладко идет. В частности, врагу не удается набрать нужный электорат.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предупреждал россию, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях поставит крест на мирных переговорах.

россия перебрасывает своих чиновников на "руководящие должности" на оккупированных территориях

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что из-за нехватки кадров на так называемые "руководящие должности" в оккупационных властях начали завозить чиновников из россии.

Сообщается, что на другие должности, в том числе директора школ, старосты, руководители предприятий и т.п., принимают кого угодно из желающих.

"У этих людей нет ни опыта работы, ни даже профильного образования", – сообщил глава Херсонской ОВА.

К теме – ведущий 24 канала жестко разнес очередной абсурд кремля о "референдуме": смотрите видео