Окупанти намагаються втримати захоплені території
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, у напрямку Криму через Каланчак відбувається інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.
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У Генштабі ЗСУ зазначають, що через втрати і небажанням воювати значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах. Унаслідок цього зростає кількість дезертирів.
На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також Генштаб констатував, що росіяни далі зосереджують зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської області.
Наступ ЗСУ на Херсон: що відомо
- В останні дні серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Відразу після цього в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні.
- Наші військові вже мають перші успіхи. Нещодавно ЗСУ підійняли синьо-жовтий стяг над звільненим Високопіллям. В ОК "Південь" інформували, що ЗСУ звільнили нові території, однак деталі повідомлять згодом.
- У ЗСУ закликають дотримуватися режиму інформаційної тиші. Через наступ ЗСУ росія мобілізує і стягує в Криму все, що має.
- Офіційні особи у США вважають, що мета України звільнити Херсон до кінця 2022 року амбітна та можлива. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для успішного наступу необхідне сучасне озброєння.
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