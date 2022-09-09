Окупанти намагаються втримати захоплені території

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, у напрямку Криму через Каланчак відбувається інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

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У Генштабі ЗСУ зазначають, що через втрати і небажанням воювати значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах. Унаслідок цього зростає кількість дезертирів.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Генштаб констатував, що росіяни далі зосереджують зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської області.

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