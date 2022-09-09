Де ЗСУ відбили атаки ворога

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України.

До речі Росія провела майже 40 вильотів і понад 24 удари по Україні: в Генштабі розповіли про наслідки

Зокрема, ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів:

Костянтинівка;

Прудянка;

Руські Тишки;

Вірнопілля;

Миколаївка Друга;

Зайцеве;

Авдіївка;

Кам'янка;

Побєда;

Безіменне.

ЗСУ відпрацювали по окупантах

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів по окупантах. Це було здійснено для підтримки дій наземних угруповань.

Завдяки ударам було знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

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