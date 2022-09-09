Где ВСУ отразили атаки врага
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины.
Кстати Россия провела почти 40 вылетов и более 24 ударов по Украине: в Генштабе рассказали о последствиях
В частности, ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов:
- Константиновка;
- Прудянка;
- Русские Тишки;
- Вернополье;
- Николаевка Вторая;
- Зайцево;
- Авдеевка;
- Каменка;
- Победа;
- Безымянное.
ВСУ отработали по оккупантам
Также в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла более 10 ударов по оккупантам. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.
Благодаря ударам была уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.
- Заметим, что в Генштабе сообщили, что оккупанты бегут из Херсона. В частности, наблюдается интенсивное перемещение на автобусах российских военных без оружия в направлении Крыма.
- Добавим, что за три дня в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться на 50 километров. 9 сентября Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра Харьковской области.
- Накануне ВСУ удалось освободить от врага Балаклею и Высокополье. Также в сети появились фото, что ВСУ уже в стратегически важном для россиян Купянске.
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