Об этом говорится в актуальном обращении Генерального штаба ВСУ на вечер 9 сентября.

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Так, в течение суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов:

  • Большие Проходы,
  • Старовировка,
  • Юрьевка,
  • Темировка,
  • Терновые Поды,
  • Сухой Пруд,
  • Барвинок,
  • Белогорка.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Беларуси,
– констатировали в Генштабе.

В других направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запсилья, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;
  • на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;
  • на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;
  • на Краматорском направлении – неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;
  • на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Песков;
  • на Новопавловском направлении – недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки;
  • на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.
  • На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что в Черном море стало больше русских кораблей. На их бортах находятся 24 крылатых ракеты типа "Калибр".

Обстрелы кафиров 9 сентября

  • Российские захватчики нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине. К сожалению, есть пострадавшие.
  • Также обстреляли Харьков. Как следствие были повреждены 5 многоэтажек, несколько частных жилых домов, развлекательный центр и детский сад.

Сколько в России осталось ракет: смотрите видео