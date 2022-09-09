Об этом говорится в актуальном обращении Генерального штаба ВСУ на вечер 9 сентября.
Важно Обстрел Харькова и освобождение Волохового Яра: главное за 198-й день войны
Так, в течение суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов:
- Большие Проходы,
- Старовировка,
- Юрьевка,
- Темировка,
- Терновые Поды,
- Сухой Пруд,
- Барвинок,
- Белогорка.
Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Беларуси,
– констатировали в Генштабе.
В других направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запсилья, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;
- на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;
- на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;
- на Краматорском направлении – неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;
- на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Песков;
- на Новопавловском направлении – недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки;
- на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.
- На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
Ранее стало известно, что в Черном море стало больше русских кораблей. На их бортах находятся 24 крылатых ракеты типа "Калибр".
Обстрелы кафиров 9 сентября
- Российские захватчики нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине. К сожалению, есть пострадавшие.
- Также обстреляли Харьков. Как следствие были повреждены 5 многоэтажек, несколько частных жилых домов, развлекательный центр и детский сад.