В Офісі Президента ще більше лякають окупантів новою "бавовною". Андрій Єрмак навіть показав тваринку, яка нібито відповідає за вибухи на складах окупантів.

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Зауважимо, що раніше у мережі почали жартувати про "бавовняну" пухнасту тваринку, що підкралась до окупантів. Все через те, що звільнені території на карті України нагадують мордочку чи то видри, чи то опосуму.



Тваринка, що "нищить" окупантів / Колаж 24 каналу

Зауважимо, що у росії та на тимчасово окупованих територіях України постійно щось вибухає. Такі вибухи в українському інформаційному просторі називають "бавовною". У Міністерстві оборони України показали анімоване звірятко-привид на кличку "Бавовнятко", яке нібито і стоїть за вибухами.

Вночі "Бавовнятко" тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем,

– підкреслили в Міноборони.

Чому вибухи називають "бавовною"

Такий жарт підкинули самі росіяни, українці всього лиш використали їхні слова. У соцмережах просто переклали російське слово "хлопок", яким називали вибухи, на українську й вийшло – "бавовна".

Контрнаступ ЗСУ: що про це відомо

Наприкінці серпня ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Після цього в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні.

А днями українців почали тішити позитивні новини з Харківщини. Там звільнили вже понад 20 населених пунктів. Генштаб заявив, що загальна площа звільнених територій – 700 кілометрів квадратних.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив на тому, що говорити про успіхи ЗСУ все ще зарано. Втім, він запевнив, що вони є і ми це бачимо з новин про нові деокуповані міста та села.

Як емоційно люди зустрічають ЗСУ на звільнених територіях: дивіться відео