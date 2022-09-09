На своїй сторінці у фейсбуці заступник мера Ізюма Володимир Мацокін залишив коротке повідомлення. Однак воно дає надію на те, що деокупація міста вже близько.
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Тримаємо кулачки за Ізюм
Ізюм від початку квітня перебуває під тимчасовою російською окупацією. Однак на тлі контрнаступу Збройних Сил, є надія на те, що вже от-от у місто повернеться український прапор, а окупанти будуть витіснені.
Що, хлопці та дівчата! Всі тримають кулачки?
– написав Мацокін.
Доля Ізюма під окупацією
Ізюм, на жаль, є одним із тих міст, яке понищили російські окупанти. Ще в липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що по місту росія вдарила найбільшою кількістю ракет. За більш ніж місяць повномасштабного вторгнення, росія запустила по Ізюму 476 ракет. Люди, які виїхали з міста, розповідали про те, що воно знищене.
Місто в окупації від 2 квітня. Однак повернення українського прапора в Ізюм та його деокупація неминучі.
Тим часом ЗСУ просуваються до Куп'янська
Після звільнення Балаклії 8 вересня, українські війська почали просування до Куп'янська – міста, яке окупанти проголосили центром окупованої Харківщини. Куп'янськ є важливим для росіян, адже через нього здійснюється транзит зброї та продовольства на Ізюмський напрямок.
Аналітики Інституту вивчення війни 9 вересня спрогнозували, що ЗСУ звільнять місто протягом наступних 72 годин.
Окупанти в Куп'янську настільки панікують, що вже встигли проголосили Вовчанськ центром окупованої Харківщини. Туди ж загарбники і втікають.
Варто зазначити, що Куп'янськ став одним із перших окупованих українських міст за час повномасштабного вторгнення. 27 лютого мер-зрадник геннадій мацегора здав місто окупантам та почав з ними співпрацювати.
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