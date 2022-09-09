На своей странице в фейсбуке заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин оставил короткое сообщение. Однако оно дает надежду на то, что деоккупация города уже близко.

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Держим кулачки за Изюм

Изюм с начала апреля находится во временной российской оккупации. Однако на фоне контрнаступления Вооруженных Сил есть надежда на то, что уже вот-вот в город вернется украинский флаг, а оккупанты будут вытеснены.

Что, парни и девчонки! Все держат кулачки?

– написал Мацокин.

Судьба Изюма под оккупацией

Изюм, к сожалению, один из тех городов, который уничтожили российские оккупанты. Еще в июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по городу россия ударила самым большим количеством ракет. За более чем месяц полномасштабного вторжения, россия запустила по Изюму 476 ракет. Выехавшие из города люди рассказывали о том, что он уничтожен.

Город в оккупации со 2 апреля. Однако возвращение украинского флага в Изюм и его деоккупация неизбежны.

Тем временем ВСУ продвигаются к Купянску

После освобождения Балаклеи 8 сентября, украинские войска начали продвижение к Купянску – городу, который оккупанты провозгласили центром оккупированной Харьковщины. Купянск важен для россиян, ведь через него осуществляется транзит оружия и продовольствия на Изюмское направление.

Аналитики Института изучения войны 9 сентября спрогнозировали, что ВСУ освободят город в течение следующих 72 часов.

Оккупанты в Купянске настолько паникуют, что уже успели провозгласить Волчанск центром оккупированной Харьковщины. Туда же захватчики и бегут.

Следует отметить, что Купянск стал одним из первых оккупированных украинских городов за время полномасштабного вторжения. 27 февраля мэр-предатель геннадий мацегора сдал город оккупантам и начал с ними сотрудничать.

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