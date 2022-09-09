ВСУ приближаются к временно оккупированному Купянску. Между тем пропагандистские СМИ сообщают, что россия активно опрокидывает бронетехнику и личный состав на Харьковское направление.

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Вооруженные Силы Украины в Шевченково

О том, что украинские военные освободили Шевченково, стало известно 9 сентября. Фото с поднявшимся перед местной администрацией украинским флагом появились в телеграмм-каналах.

На фотографиях украинские защитники позируют на фоне уже перекрашенной в правильный цвет стелы.



Наши защитники в Харьковской области / Игорь Лаченков



Шевченково Харьковской области / Игорь Лаченков

Харьковщину продолжают увольнять: что известно

ВСУ продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Им удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенной территории – 700 квадратных километров.

Украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. В настоящее время продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. Продвижение идет на восток, вдоль трассы N26 в сторону Купянска и по E40 в сторону Изюма соответственно. Кроме того, наносятся удары по путям снабжения российского врага.

В местных социальных сетях начали появляться фото украинских военных на въезде в Купянск, расположенном к востоку от Харькова. В то же время, ставленники кремля в оккупированном Купянске сообщают, что "ситуация в районе сложная". Также они заявляют, что российские войска якобы "содержат город и он в достаточной безопасности".

Кроме того, российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Раньше такой статус имел именно Купянск.

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