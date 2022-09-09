ЗСУ наближаються до тимчасово окупованого Куп'янська. Тим часом пропагандистські ЗМІ повідомляють, що росія активно перекидає бронетехніку та особовий склад на Харківський напрямок.

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Збройні Сили України у Шевченковому

Про те, що українські військові звільнили Шевченкове стало відомо 9 вересня. Фото з українським прапором, який підняли перед місцевою адміністрацією з'явилися у телеграм-каналах.

На світлинах українські захисники позують на тлі вже перефарбованої у правильні кольори стели.



Наші захисники на Харківщині / Ігор Лаченков



Шевченкове Харківської області / Ігор Лаченков

Харківщину продовжують звільняти: що відомо

ЗСУ продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Їм вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих території – 700 квадратних кілометрів.

Українські військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Наразі тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. Просування йде на схід, вздовж траси N26 у бік Куп'янська та по E40 у бік Ізюму відповідно. Крім того, завдаються удари по шляхах постачання російського ворога.

У місцевих соціальних мережах почали з'являтися фото українських військових на в'їзді у Куп'янськ, який розташований на схід від Харкова. Водночас ставленики кремля в окупованому Куп'янську повідомляють, що "ситуація в районі складна". Також вони заявляють, що російські війська буцімто "утримують місто і воно в достатній безпеці".

Крім того, російські війська оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська. Раніше такий статус мав саме Куп'янськ.

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