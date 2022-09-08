Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що ЗСУ попередньо показали окупантам, де їхнє місце, і продовжать робити це далі.

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Росіяни шукають виправдання своєму "спланованому відходу"

Подоляк зазначив, що російські пропагандисти побачили, що ЗСУ успішно наступають і звільняють від окупантів усе нові території у Харківській області.

То говорять, що це планувалося. Як вони кажуть, "спланований відхід", затягування українських Збройних Сил в якийсь там капкан,

– зауважив радник глави Офісу Президента.

Тобто, пояснив він, окупанти починають уже говорити, що недооцінили українську армію й те, що вона робить. А також не зрозуміли тактичного задуму Генерального штабу ЗСУ.

ЗСУ декілька тижнів відпрацьовували логістику окупантів

Подоляк наголосив, що це не означає, що перемога України буде вже буквально завтра. Адже ми розуміємо, що це дуже тяжкий шлях, яким тільки починаємо йти.

Декілька тижнів відпрацьовували логістику, але її всю ще не відпрацювали. Я маю на увазі тилове забезпечення російської армії,

– сказав він.

За словами радника глави Офісу Президента, це питання і нового засідання "Рамштайну", і допомоги наших партнерів з погляду надання Україні зброї та її обсягів.

На мій погляд, ще зарано говорити, що ми вже так масштабно будемо просуватися,

– зазначив радник глави Офісу Президента.

Він додав, що наразі ЗСУ тільки попередньо показали росіянам, де їхнє місце, і продовжать робити це далі. Тому ми очікуємо далі гарних новин щодо інших напрямків.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів і просунулися вглиб на 50 кілометрів у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський 8 вересня офіційно підтвердив, що окупантів прогнали з Балаклії на Харківщині. Наші воїни повісили стяг України над містом.

Водночас російські окупанти зранку 8 вересня вкотре обстріляли Харків. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали 7 людей – двоє загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

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