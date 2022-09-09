В Офисе Президента еще больше пугают оккупантов новым "хлопком". Андрей Ермак даже показал животное, которое якобы отвечает за взрывы на складах оккупантов.

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Заметим, что ранее в сети начали шутить о "хлопковом" пушистом животном, подкравшемся к оккупантам. Все потому, что освобожденные территории на карте Украины напоминают мордочку то ли выдры, то ли опоссума.



Животное, "уничтожающее" оккупантов/ Коллаж 24 канала

Заметим, что в россии и на временно оккупированных территориях Украины постоянно что-то взрывается. Такие взрывы в украинском информационном пространстве называют "хлопком". В Министерстве обороны Украины показали анимированного зверька-призрака по кличке "Бавовнятко", который якобы и стоит за взрывами.

Ночью "Бавовнятко" тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем,

– подчеркнули в Минобороны.

Почему взрывы называют "хлопком"

Такую шутку подбросили сами россияне, украинцы всего лишь использовали их слова. В соцсетях просто перевели русское слово "хлопок", которым называли взрывы, на украинский и получилось – "бавовна".

Контрнаступление ВСУ: что об этом известно

В конце августа ВСУ удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. После этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге.

А на днях украинцев порадовали позитивные новости из Харьковской области. Там освободили уже более 20 населенных пунктов. Генштаб заявил, что общая площадь освобожденных территорий – 700 квадратных километров.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что говорить об успехах ВСУ все еще рано. Впрочем, он заверил, что они есть и мы это видим из новостей о новых деоккупированных городах и селах.

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