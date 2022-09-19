Журналісти "Донбас Реалії" отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України відповідний документ, які підтверджував плани кремля. У москві розробили "Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації".

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Як окупанти хотіли провести псевдореферендум на Харківщині

Відповідно до документа, який опинився у журналістів, "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з 1 до 7 листопада. У "Стратегії" був прописаний результат 75% за приєднання Харківщини до складу росії.



У росії прописали результат псевдореферендуму / "Радіо Свобода"

У документі зазначено, що "проголосувати" мали 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – "за". Зазначається, що так звану "Стратегію" було розроблено нещодавно, оскільки на ній карта лінії фронту станом на 24 серпня.



"Стратегія" окупантів була розроблена до контрнаступу ЗСУ / "Радіо Свобода"

Організатори псевдореферендуму навіть прописали ризики "референдуму", серед яких відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

Повідомляється, що автори "Стратегії" пропонували пропагувати перспективи входження Харківщини до складу росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди. Також автори наголошували, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.



Окупанти хотіли приєднати Харківщину до росії / "Радіо Свобода"

У кремлі навіть розписали декілька етапів так званої піар-кампанії, головними слоганами якої мали стали "Скажи Росії так" і "Росія тут назавжди".

Для пропаганди "референдуму" окупанти планували використати православні свята. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого "голосування" вони мали відбуватися щодня.

Окупанти розробили так званий гімн "референдуму" зі словами "Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ".



Слогани псевдореферендуму на Харківщині / "Радіо Свобода"

ЗСУ звільняють Харківщину

Українські військові наприкінці серпня – на початку вересня розпочали контрнаступ на декількох напрямках, серед яких і Харківський. ЗСУ звільнили ряд важливих міст, серед яких Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та інші.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня інформував, що майже вся Харківська область деокупована. Водночас заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на Харківщині вдалося звільнити 421 населений пункт.

Після окупантів під Ізюмом виявили масове поховання цивільних та військових. Правоохоронці виявили 445 могил з хрестами. Майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.

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