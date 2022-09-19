Журналісти "Донбас Реалії" отримали від джерел в одному з розвідувальних органів України відповідний документ, які підтверджував плани кремля. У москві розробили "Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації".
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Як окупанти хотіли провести псевдореферендум на Харківщині
Відповідно до документа, який опинився у журналістів, "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з 1 до 7 листопада. У "Стратегії" був прописаний результат 75% за приєднання Харківщини до складу росії.
У росії прописали результат псевдореферендуму / "Радіо Свобода"
У документі зазначено, що "проголосувати" мали 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – "за". Зазначається, що так звану "Стратегію" було розроблено нещодавно, оскільки на ній карта лінії фронту станом на 24 серпня.
"Стратегія" окупантів була розроблена до контрнаступу ЗСУ / "Радіо Свобода"
Організатори псевдореферендуму навіть прописали ризики "референдуму", серед яких відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.
Повідомляється, що автори "Стратегії" пропонували пропагувати перспективи входження Харківщини до складу росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди. Також автори наголошували, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.
Окупанти хотіли приєднати Харківщину до росії / "Радіо Свобода"
У кремлі навіть розписали декілька етапів так званої піар-кампанії, головними слоганами якої мали стали "Скажи Росії так" і "Росія тут назавжди".
Для пропаганди "референдуму" окупанти планували використати православні свята. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого "голосування" вони мали відбуватися щодня.
Окупанти розробили так званий гімн "референдуму" зі словами "Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ".
Слогани псевдореферендуму на Харківщині / "Радіо Свобода"
ЗСУ звільняють Харківщину
- Українські військові наприкінці серпня – на початку вересня розпочали контрнаступ на декількох напрямках, серед яких і Харківський. ЗСУ звільнили ряд важливих міст, серед яких Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та інші.
- Президент Володимир Зеленський 16 вересня інформував, що майже вся Харківська область деокупована. Водночас заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на Харківщині вдалося звільнити 421 населений пункт.
- Після окупантів під Ізюмом виявили масове поховання цивільних та військових. Правоохоронці виявили 445 могил з хрестами. Майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.
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