На місці трагедії в Ізюмі побували кореспонденти "Радіо Свобода". Повідомляється, що там працюють криміналісти та поліція.

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Окупанти знову зв'язували руки загиблим

Зазначається, що серед цивільних знайшли масове захоронення тіл українських військових. Одне з тіл, яке показав кореспондент, із зав'язаними руками.

За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених. Зауважимо, що на Київщині, де навесні фіксували звірства окупантів, росіяни також зв'язували руки загиблим.

Ексгумація тіл в Ізюмі: відео (18+)

Як ексгумують тіла на місці масового поховання в Ізюмі / Фото "Радіо Свобода"

Трагедія в Ізюмі може перевищувати Бучанську

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію на Київщині. Котенко розповів, що одну з локацій знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.

Він зазначив, що наразі триває робота над ексгумацією тіл військовослужбовців.

На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки невідомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію,

– заявив Олег Котенко.

Уповноважений повідомив, що в згаданому місці виявили близько 450 хрестів.За його словами, тут ховали цивільних, які стали жертвами обстрілів. Бійців ЗСУ почали ховати, коли в Ізюм зайшли окупант.

Як відомо, під час контрнаступу ЗСУ 11 вересня з'явилася інформація, що українські військові зайшли в Ізюм та підійняли прапор України.

15 вересня на Харківщині біля Ізюма виявили масове поховання поряд із кладовищем.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань виявлено щонайменше 450 могил, і "це лише одне з масових поховань".

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