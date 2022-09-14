Людей били струмом
Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини, розповів, що окупанти організували свій штаб у відділі поліції в Балаклії. За його словами, у підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти – БалДруку окупанти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.
До речі Просили казати слово "паляниця": як жителі Вербівки на Харківщині зустрічали ЗСУ
Повідомляється, що під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.
Як і на інших окупованих територіях, росіяни з допомогою колаборантів шукали тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також окупанти шукали людей, які допомагали українській армії.
У випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів,
– повідомив Сергій Болвінов.
Він зазначив, що окупанти знайшли у чоловіка фото його брата в українській військовій формі.
До теми Мішок на голові та пляшка замість туалету, – чоловік розповів про 46 днів ув'язнення у Балаклії
Росіяни в останній день окупації розстріляли людей
Свідки розповіли правоохоронцям, що людей катували по-різному. За словами Болвінова, людей били струмом.
"Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації", – зазначив Болвінов.
Повідомляється, що всі деталі події ще з'ясовуються.
Зауважимо, що 10 вересня у Балаклії офіційно підійняли український прапор.
Як триває наступ ЗСУ на Харківщині
- У вересні з'явилася інформація, що ЗСУ розпочали наступ на Харківщині. За повідомленням Міністерства оборони України, нашим військовим вже вдалося звільнити майже 5 тисяч квадратних кілометрів. На Харківщині ЗСУ деокупували 3 800 квадратних кілометрів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 13 вересня заявляла, що реальна кількість звільнених населених пунктів удвічі більша. Відомо, що ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини.
- Президент Володимир Зеленський 13 вересня повідомив, що на звільнених територіях вже почалася видача пенсій. Також там триває зачистка від окупантів.
- Під час контрнаступу у Харківській області українські військові взяли в полон тисячі російських солдатів. Також наші військові здобули чимало трофейної техніки, яку покинули росіяни.
- Російські сили, скоріше за все, не можуть зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області.
Дізнайтесь більше – що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео