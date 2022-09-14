Людей били струмом

Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління поліції Харківщини, розповів, що окупанти організували свій штаб у відділі поліції в Балаклії. За його словами, у підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти – БалДруку окупанти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів.

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Повідомляється, що під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.

Як і на інших окупованих територіях, росіяни з допомогою колаборантів шукали тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також окупанти шукали людей, які допомагали українській армії.

У випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у "тюрмі" 46 днів,

– повідомив Сергій Болвінов.

Він зазначив, що окупанти знайшли у чоловіка фото його брата в українській військовій формі.

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Росіяни в останній день окупації розстріляли людей

Свідки розповіли правоохоронцям, що людей катували по-різному. За словами Болвінова, людей били струмом.

"Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації", – зазначив Болвінов.

Повідомляється, що всі деталі події ще з'ясовуються.

Зауважимо, що 10 вересня у Балаклії офіційно підійняли український прапор.

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