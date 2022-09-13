Відповідну інформацію президент України розповів під час вечірнього звернення 13 вересня. Також додав, що всі пенсіонери на звільнених територіях отримають виплати.

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На деокупованих землях вже почали виплачувати пенсію

За словами Володимир Зеленського, дуже важливо, що разом з нашими військами та прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію,

– пояснив Володимир Зеленський.

Президент додав, що виплати від держави отримають всі пенсіонери на деокупованих землях, бо Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми.

Коротко про звільнені українські землі

8 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклія, що на Харківщині. Тоді президент сказав, що прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом.

13 вересня Володимир Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача. Президент сказав, що в результаті наступу ЗСУ деокупували понад 4 тисячі квадратних кілометрів території України.

За словами Верховного Головнокомандувача звільнили понад 300 населених пунктів, в яких вже провели стабілізаційні заходи. Збройні Сили України продовжують звільняти населені пункти від російських загарбників.

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