Говорили про війну. Зокрема, про те, як триває наш контрнаступ і скільки територій вже вдалось звільнити.

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Хто був на засіданні

У засіданні взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Генштабу Сергій Шаптала,

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,

т. в. о. голови СБУ Василь Малюк,

командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

По відеозв'язку до засідання приєдналися також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Теми обговорення під час зібрання

Посадовці заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. У результаті наступу ЗСУ деокупували понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Звільнили понад 300 населених пунктів, в яких вже провели стабілізаційні заходи. Операція триває.

Президент України доручив Держприкордонслужбі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях.

Також розглянули проєкт бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік. Загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трильйон гривень.

Контрнаступ ЗСУ

Наші воїни шалено швидкими темпами звільняють Харківщину від російських окупантів. 13 вересня вони деокупували ще три населені пункти. Під час успішної наступальної операції захисники звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.

Всього за декілька днів ЗСУ загалом звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою. На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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