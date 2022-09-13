Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

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Нова допомога від МВФ

Під час телефонної розмови Зеленський подякував за виділені 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки.

Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України,

– зазначив український лідер.

Україна має намір укласти з МВФ угоду на 15 – 20 мільярдів доларів

МВФ може допомогти українській економіці, якій завдала важких ударів агресія росії. Багатомільярдна угода може бути укладена вже до кінця року.

Глава НБУ Кирило Шевченко розповів про кроки, які Україна робить для порятунку своєї економіки. Допомогти нам встояти у час війни можуть партнери та міжнародні організації.

За словами Шевченка, Україна веде перемовини щодо угоди з МВФ. Її сума має скласти 15 – 20 мільярдів доларів, а укласти її хочуть до кінця 2022 року. Ця угода має допомогти зміцнити економіку України, яка дуже постраждала від нападу російських окупантів.

Україні загрожує економічний спад на 35 – 45% у 2022 році та щомісячний бюджетний дефіцит у розмірі 5 мільярдів доларів, і вона сильно залежить від зовнішнього фінансування від своїх західних партнерів,

– сказав Шевченко.

Україна вже подала до МВФ необхідний запит. Наша держава просить надати 20 мільярдів доларів впродовж 2 – 3 років у формі stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF). Більшу позику у МВФ брала лише Аргентина.

Окрім переговорів з МВФ Україна намагається заморозити боргові виплати та проводить інші переговори щодо заходів, які допоможуть стабілізувати економіку.

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