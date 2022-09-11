Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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Зараз МВФ трохи буксує у підтримці України

Шмигаль розповів, що Україна мала хороші стосунки з МВФ у 2014 – 2015 роках, коли розпочалась російсько-українська війна. Але потім дещо змінилось.

Маючи лідерські політичні позиції від США, Європи, у нас досить пасивне ставлення від МВФ. Звичайно, ми працюємо з МВФ весь цей час, у нас були хороші відносини в 2014 – 2015 роках, коли почалася ця війна. Фонд по-лідерськи підтримував Україну, ми отримали 17 мільярдів доларів підтримки,

– сказав Шмигаль.

За його словами, сьогодні співпраця з МВФ проходить абсолютно пасивно. Українська сторона передала всі документи й закликає партнерів активізувати діяльність.

Прем'єр наголосив, що це дуже важливо, оскільки МВФ є важливою опорою для подальшого руху України.

Ми працюємо практично щодня з командою МВФ. Фонд виявив досить оперативну реакцію на початку повномасштабного вторгнення в березні, коли ми отримали дуже швидку допомогу. Зараз, на жаль, у нас відносні пробуксовки в підтримці МВФ,

– заявив він.

Україна запросила у МВФ нову програму

Україна звернулась із запитом до Міжнародного валютного фонду по нову програму. Вона необхідна для покриття дефіциту та забезпечення макроекономічної стабільності. Заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук переконаний, що її основними цілями мають стати покриття розриву платіжного балансу, забезпечення макроекономічної стабільності в країні та продовження структурних реформ, зокрема націлених на набуття Україною статусу члена ЄС.

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