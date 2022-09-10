Україна готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може реалізувати росія. 10 вересня появилась інформація, що уряд хоче допомогти українцям та подовжив термін дії ПСО трохи довше, ніж до кінця опалювального сезону 2022-2023 років.

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Що дасть продовження ПСО

Україна вирішила не підвищувати тарифи для населення і водночас шукати кошти для дотування "Нафтогазу" чи інших компаній, аби вони могли закупити газ за ціною світового ринку. Зокрема, для стримування тарифів використають гроші партнерів.

Продовження терміну дії ПСО означає, що ціна природного газу до 30 квітня 2023 року для виробників тепла зростати не буде. А відтак місцева влада зможе не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

Що таке ПСО. Це покладання спеціальних зобов’язань для учасників ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Зокрема, щодо забезпечення теплопостачальних організацій природним газом. Це або 90% рівень розрахунків за спожитий газ, або заключення договорів реструктурізації заборгованості, яка виникла у підприємств перед НАК за спожитий газ.

Рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні,

– підкреслив Денис Шмигаль.

За даними Мінфіну, роздрібна ціна на газ за місячним тарифом в Україні коливається від 7,95 гривні за кубометр ("Нафтогаз Україна") до 47,6 гривні за кубометр (ТОВ "Львівенергозбут").

Різницю компенсує держава

Зазначимо, що ще 18 серпня мораторій на підняття цін підписав Володимир Зеленський. Він повинен діяти протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Згідно з законами, які ухвалив парламент, а підписав президент, передбачена компенсація різниці в тарифах для постачальників.

Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів,

– наголосили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Крім того, передбачили й відтермінування погашення заборгованості за договорами підприємствам теплокомуненерго і водопровідно-каналізаційного господарства, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів.

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