Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Сейчас МВФ немного буксует в поддержке Украины

Шмыгаль рассказал, что у Украины были хорошие отношения с МВФ в 2014 – 2015 годах, когда началась российско-украинская война. Но потом несколько изменилось.

Обладая лидерскими политическими позициями от США, Европы, у нас достаточно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ все это время, у нас были хорошие отношения в 2014-2015 годах, когда началась эта война. Фонд по-лидерски поддерживал Украину, мы получили 17 миллиардов долларов поддержки,

– сказал Шмыгаль.

По его словам, сегодня сотрудничество с МВФ проходит абсолютно пассивно. Украинская сторона передала все документы и призывает партнеров активизировать деятельность.

Премьер подчеркнул, что это очень важно, поскольку МВФ является важной опорой для дальнейшего движения Украины.

Мы работаем практически каждый день с командой МВФ. Фонд обнаружил достаточно оперативную реакцию в начале полномасштабного вторжения в марте, когда мы получили очень скорую помощь. Сейчас, к сожалению, у нас относительные пробуксовки в поддержке МВФ,

– заявил он.

Украина пригласила у МВФ новую программу

Украина обратилась с запросом в Международный валютный фонд за новой программой. Она необходима для покрытия дефицита и макроэкономической стабильности. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук убежден, что ее основными целями должно стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на обретение Украиной статуса члена ЕС.

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