Говорили о войне. В частности, о том, как идет наше контрнаступление и сколько территорий уже удалось освободить.
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Кто был на заседании
В заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский,
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Генштаба Сергей Шаптала,
- командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,
- в. и. о. главы СБУ Василий Малюк,
- командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов
- заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
По видеосвязи к заседанию присоединились также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
Темы обсуждения во время собрания
Чиновники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений относительно активных действий сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. В результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории. Освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.
Президент Украины поручил Госпогранслужбе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях.
Также был рассмотрен проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 триллиона гривен.
Контрнаступление ВСУ
- Наши воины безумно быстрыми темпами освобождают Харьковщину от российских оккупантов. 13 сентября они деоккупировали еще три населенных пункта. В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечая.
- Всего за несколько дней ВСУ в общей сложности освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, однако реальная цифра может быть значительно больше. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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