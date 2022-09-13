Населені пункти деокупував 247 окремий батальйон 127 окремої бригади. Про це повідомили у пресслужбі батальйону.

Важливо ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, але бої ще тривають, – Маляр

Які ще населені пункти звільнили на Харківщині

Під час успішної наступальної операції захисники звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.

Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. На захисті Слобожанщини 24/7! Дякуємо всім нашим героям! Слава Україні!

– зазначили у батальйоні.

Де Липці, Глибоке та Стрілеча знаходяться на карті:

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