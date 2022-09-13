Населені пункти деокупував 247 окремий батальйон 127 окремої бригади. Про це повідомили у пресслужбі батальйону.
Важливо ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, але бої ще тривають, – Маляр
Які ще населені пункти звільнили на Харківщині
Під час успішної наступальної операції захисники звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.
Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. На захисті Слобожанщини 24/7! Дякуємо всім нашим героям! Слава Україні!
– зазначили у батальйоні.
Де Липці, Глибоке та Стрілеча знаходяться на карті:
Контрнаступ на Харківщині: все, що відомо
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію;
- 9 вересня Національна гвардія підтвердила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії;
- Українські герої також звільнили місто Куп'янськ;
- Село Савинці теж повернулося під контроль України;
- Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що військові звільнили село Мартове:
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку;
- 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановлено й у Великій Комишувасі;
- Мер Дергачів розповідав, що наш прапор видніється вже й у Козачій Лопані;
- Крім того, ЗСУ звільнили ще Байрак, Щурівку і Вільхуватку.
- Міський голова В'ячеслав Задоренко розповів, що українські захисники повністю деокупували Дергачівську громаду.
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