Ми розпочали гуманітарну місію, спрямовану на допомогу нашим людям, які з кінця лютого перебували під окупацією. Більше подробиць буде далі на наших офіційних сторінках, – зауважив Задоренко.

Він також подякував працівникам ДСНС та енергетикам. Рятувальники ліквідували пожежі на пошкоджених росіянами об’єктах критичної інфраструктури, а завдяки енергетикам у Дергачах знову є світло.

Які населені пункти вже звільнили на Харківщині

Загалом від початку вересня ЗСУ повернули під контроль України 3 000 квадратних кілометрів.

Що вже вдалося звільнити від окупантів:

Росіяни обстрілюють Харків

Ввечері 11 вересня стало відомо, що російські загарбники атакували інфраструктуру міста Харків. Внаслідок цього зникло світло, вода. Згодом стало відомо, що російські військові влучили у ТЕЦ-5. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав це проявом тероризму. Адже країна-агресорка робить усе можливе, щоб залишити мирне населення нашої держави без світла, а також тепла.

А у ніч проти 12 вересня російські військові влучили у житловий будинок у Новобаварському районі. Внаслідок цього загинула одна людина. Ще двоє зазнали поранень. Що стосується самого будинку, то він частково зруйнований.

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