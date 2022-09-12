Важливо Провали на лінії Харків – Ізюм підривають довіру до російського командування
Яка ситуація зараз у Дергачівській громаді
Ми розпочали гуманітарну місію, спрямовану на допомогу нашим людям, які з кінця лютого перебували під окупацією. Більше подробиць буде далі на наших офіційних сторінках,
– зауважив Задоренко.
Які населені пункти вже звільнили на Харківщині
Загалом від початку вересня ЗСУ повернули під контроль України 3 000 квадратних кілометрів.
Що вже вдалося звільнити від окупантів:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію;
- 9 вересня Національна гвардія підтвердила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії;
- Українські герої також звільнили місто Куп'янськ;
- Село Савинці теж повернулося під контроль України;
- Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що військові звільнили село Мартове:
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку;
- 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановлено й у Великій Комишувасі;
- Мер Дергачів розповідав, що наш прапор видніється вже й у Козачій Лопані;
- Крім того, ЗСУ звільнили ще Байрак, Щурівку і Вільхуватку.
Росіяни обстрілюють Харків
Ввечері 11 вересня стало відомо, що російські загарбники атакували інфраструктуру міста Харків. Внаслідок цього зникло світло, вода. Згодом стало відомо, що російські військові влучили у ТЕЦ-5. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав це проявом тероризму. Адже країна-агресорка робить усе можливе, щоб залишити мирне населення нашої держави без світла, а також тепла.
А у ніч проти 12 вересня російські військові влучили у житловий будинок у Новобаварському районі. Внаслідок цього загинула одна людина. Ще двоє зазнали поранень. Що стосується самого будинку, то він частково зруйнований.