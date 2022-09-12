У ніч проти 12 вересня російські військові вкотре обстріляли Харків. Відомо, що ворог завдав удару по житловому будинку. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще двоє зазнали поранень.

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Будинок частково зруйнований

За словами міського голови Ігоря Терехова, російські загарбники влучили у житловий будинок у Новобаварському районі. Уже відомо, що внаслідок цього загинула одна людина. Ще двоє зазнали поранень. Що стосується самого будинку, то він частково зруйнований.

Зауважимо, що об 00:53 Терехов повідомив про обстріл цього житлового будинку. Але на той момент не було інформації ані про руйнування, ані про постраждалих.

Ворог влучив у Харківську ТЕЦ-5

Ввечері 11 вересня стало відомо, що російські загарбники атакували інфраструктуру міста Харків. Внаслідок цього зникло світло, вода. Також затримався рух поїздів, повідомив Ігор Терехов.

За словами міського голови, ворог вкотре цинічно та підло мститься за успіхи ЗСУ на фронті. Водночас Терехов попрохав місцевих мешканців зберігати спокій. Він тоді зазначив, що комунальники й фахівці вже працюють над тим, щоб усунути збитки, завдані росіянами.

Невдовзі глава ОВА Олег Синєгубов підтвердив ракетні удари. Він також зазначив, що на місцях атак розпочали свою роботу рятувальники. За словами високопосадовця, там виникли пожежі. Тож вогнеборці прибули на місце, щоб ліквідувати полум'я.

Згодом стало відомо, що російські військові влучили у ТЕЦ-5, що у Харкові. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав це проявом тероризму. Адже країна-агресорка робить усе можливе, щоб залишити мирне населення нашої держави без світла, а також тепла.

Відомо, що по критичній інфраструктурі міста ворог влучив двома крилатими ракетами. Загалом за той вечір окупанти випустили 12 снарядів. 9 з них вдалося збити силам ППО.

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