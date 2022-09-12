У місті та області оголосили повітряну тривогу. Людям слід перебувати в укриттях.

Важливо Наслідки ракетних ударів важкі, – мер розповів про складну ситуацію в Харкові

У телеграм-каналах з'явилась інформація, що Харків обстрілюють із ЗРК С-300 з Бєлгородської області.

Влучання у житловий будинок

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Новобаварський район. Є влучання у житловий будинок.

Про постраждалих та руйнування наразі немає інформації.

Ракетний удар по ТЕЦ

Масштабну повітряну тривогу оголошували по всій Україні 11 вересня після 19:00. Окупанти випустили 12 ракет, але 9 з них збили сили ППО. Влучили в об'єкти критичної інфраструктури. У результаті світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Також були перебої з водопостачанням.

Згодом повідомили, що росіяни вдарили двома ракетами по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Там зайнялась масштабна пожежа.

У ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, другу ще шукають. Річ у тім, що на ТЕЦ перебували двоє чергових.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові загинув працівник підприємства, а на іншому об'єкті в Чугуївському районі госпіталізували 35-річного чоловіка.

Дивіться також – Зеленський показав наслідки удару по Харківській ТЕЦ-5: відео