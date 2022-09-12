В городе и области была объявлена ​​воздушная тревога. Людям следует находиться в укрытиях.

Важно Последствия ракетных ударов тяжелые, – мэр рассказал о сложной ситуации в Харькове

В телеграм-каналах появилась информация, что Харьков обстреливают из ЗРК С-300 из Белгородской области.

Попадание в жилой дом

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Новобаварский район. Есть попадание в жилой дом.

О пострадавших и разрушениях пока нет информации.

Ракетный удар по ТЭЦ

Масштабная воздушная тревога была объявлена ​​по всей Украине 11 сентября после 19:00. Оккупанты выпустили 12 ракет, но 9 из них сбили силы ПВО. Попали в объекты критической инфраструктуры. В результате свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине. Также были перебои с водоснабжением.

Впоследствии сообщили, что россияне ударили двумя ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там загорелся масштабный пожар.

В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела один человек погиб, другого еще ищут. Дело в том, что на ТЭЦ находились двое дежурных.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове погиб работник предприятия, а на другом объекте в Чугуевском районе госпитализировали 35-летнего мужчину.

Смотрите также – Зеленский показал последствия удара по Харьковской ТЭЦ-5: видео