В городе и области была объявлена воздушная тревога. Людям следует находиться в укрытиях.
Важно Последствия ракетных ударов тяжелые, – мэр рассказал о сложной ситуации в Харькове
В телеграм-каналах появилась информация, что Харьков обстреливают из ЗРК С-300 из Белгородской области.
Попадание в жилой дом
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Новобаварский район. Есть попадание в жилой дом.
О пострадавших и разрушениях пока нет информации.
Ракетный удар по ТЭЦ
Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине 11 сентября после 19:00. Оккупанты выпустили 12 ракет, но 9 из них сбили силы ПВО. Попали в объекты критической инфраструктуры. В результате свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине. Также были перебои с водоснабжением.
- Впоследствии сообщили, что россияне ударили двумя ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там загорелся масштабный пожар.
- В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела один человек погиб, другого еще ищут. Дело в том, что на ТЭЦ находились двое дежурных.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове погиб работник предприятия, а на другом объекте в Чугуевском районе госпитализировали 35-летнего мужчину.