Ворожа атака трапилася під час повітряної тривоги, яка розпочалася приблизно о 19:00. Після цього в кількох областях зникло світло.

До теми У кількох областях зникло світло: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Внаслідок обстрілу Харківської ТЕЦ загинула людина

У ДСНС розповіли, що ситуація залишається контрольованою, попри усі намагання окупантів вплинути на ситуацію на фронті, гатячи по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, ввечері 11 вересня вони атакували окремі регіони Сходу.

Внаслідок масованого обстрілу відбулося знеструмлення низки населених пунктів. На місця місцях вже працюють рятувальники, фахівці військово-цивільних адміністрацій, а також комунальні та аварійні служби.

Дивіться фото, як рятувальники долають пожежі на ТЕЦ / Фото ДСНС