В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, повідомляє 24 канал. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема маленьких дітей.

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В Україні лунають сирени

Близько 19:00 в українських містах почали лунати сирени через загрозу чергового ворожого обстрілу. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області;

Донецькій області;

Сумській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Київській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Чернігівській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 159 днів тому. Сирени не лунали лише в тимчасово окупованому росіянами Криму.

О 19:49 в низці місцевих телеграм-каналів повідомили, що у Дніпрі чули вибухи. Проте за інформацією monitor, найімовірніше, це були звуки роботи систем ППО.

Також вибухи були в Кременчуці. За інформацією голови ОВА Дмитра Луніна, ППО збила ворожі ракети. Хай там як, місцевим жителям варто продовжувати перебувати в укриттях до повідомлення про скасування повітряної тривоги.

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Є ймовірність запуску ракет з Чорного та Каспійського морів

У телеграм-каналі monitor, повідомили, що є ймовірність запуску ракет з акваторії Чорного моря. Окрім цього, росіяни, можливо, запустили ракети типу х-101/х-55 з району Каспійського моря. Для цього використовували стратегічну авіацію, а саме Ту-95мс.

Зауважимо, що 10 вересня в оперативному командуванні "Південь" попередили, що загрози ворожих ракетних ударів залишаються актуальними. Окупанти залучають до цього тактичну і стратегічну авіацію, а також системи та комплекси наземного базування.

Окрім цього, в Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових російських кораблів. Серед них є 2 надводні ракетоносії з 16 крилатими ракетами "Калібр" на бортах.

Важливо! Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото чи відео з місць ворожих обстрілів. Також не слід розголошувати адрес "прильотів" російських снарядів чи ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо б'ють саме по житлових районах, щоб викликати паніку в мирних українців.

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