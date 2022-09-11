Так, минулої доби у Харкові було дуже гучно. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Окупанти атакували одразу кілька районів

Окупанти 10 вересня близько 18:30 обстріляли одразу кілька районів Харкова. Від російської агресії постраждали Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста. На жаль, внаслідок цинічної атаки окупантів загинув 43-річний чоловік – працівник підприємства, який під час обстрілів перебував на робочому місці.

За попередньою інформацією, Харків атакували з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Крім того, було 4 поранених через ці обстріли,

– повідомила кореспондентка.

Внаслідок російських атак у місті спалахнуло 3 пожежі. На місце займання виїжджали рятувальники. Також зруйновані житлові будинки та пошкоджено підприємство промислової інфраструктури.

Вночі обстріли продовжились

Загарбники знову продовжили обстрілювати райони Харкова після опівночі. Так, вони гатили з ракетних систем С-300 та зруйнували вщент 4-поверхову будівлю.

Золочівську громаду знову потужно атакували й інтенсивні обстріли зафіксували у Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах. Там щонайменше 5 поранених,

– розповіла Черненко.

За словами кореспондентки, росіяни дуже потужно обстрілюють території, які Українські Збройні Сили звільняють з-під окупації.

Черненко розповіла про обстріл Харкова: дивіться відео

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