Так, минулої доби у Харкові було дуже гучно. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Окупанти атакували одразу кілька районів
Окупанти 10 вересня близько 18:30 обстріляли одразу кілька районів Харкова. Від російської агресії постраждали Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста. На жаль, внаслідок цинічної атаки окупантів загинув 43-річний чоловік – працівник підприємства, який під час обстрілів перебував на робочому місці.
За попередньою інформацією, Харків атакували з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Крім того, було 4 поранених через ці обстріли,
– повідомила кореспондентка.
Внаслідок російських атак у місті спалахнуло 3 пожежі. На місце займання виїжджали рятувальники. Також зруйновані житлові будинки та пошкоджено підприємство промислової інфраструктури.
Вночі обстріли продовжились
Загарбники знову продовжили обстрілювати райони Харкова після опівночі. Так, вони гатили з ракетних систем С-300 та зруйнували вщент 4-поверхову будівлю.
Золочівську громаду знову потужно атакували й інтенсивні обстріли зафіксували у Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах. Там щонайменше 5 поранених,
– розповіла Черненко.
За словами кореспондентки, росіяни дуже потужно обстрілюють території, які Українські Збройні Сили звільняють з-під окупації.
Черненко розповіла про обстріл Харкова: дивіться відео
Ракетні обстріли окупантів: що відомо
- Сьогодні, 11 вересня, під час повітряної тривоги по всій території України були зафіксовані "прильоти" по Вознесенську, що на Миколаївщині. Окупанти вдарили по цивільних об'єктах. Внаслідок атаки є постраждалі, щонайменше 2 людей перебувають у лікарні.
- Минула доба пройшла неспокійно у Покровську Донецької області. У місті було 5 ворожих обстрілів ракетами типу 9М723 "Іскандер М". Внаслідок обстрілів пошкоджені понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. На жаль, відомо про 6 загиблих.
- Підрозділи протиповітряної оборони під час ранкової повітряної тривоги 11 вересня збили ворожу ракету на Уманщині. Уламки ракети впали на приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.