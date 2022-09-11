Ніхто з людей не постраждав

Про збиття ракети повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, ворожа ракета була збита на Уманщині під час ранкової повітряної тривоги.

До речі Вночі на Миколаївщині сили ППО збили 2 ворожі ракети

Повідомляється, що уламками збитої ракети пошкодили приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали.

У Повітряних Силах ЗСУ зранку 11 вересня повідомили, що за добу знищили 4 повітряні цілі:

3 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Окупанти обстріляли Дніпро, Миколаїв та Харківщину

У ніч з 10 на 11 вересня російські окупанти обстріляли українські міста. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі та Харківській області.

У Харкові пролунали одразу 4 вибухи після 22:50. Повідомлялося, що Харківщину обстрілюють з РСЗВ та зенітних ракет С-300.

На Дніпропетровщині перші вибухи почали лунати приблизно за 20 хвилин після опівночі. Приблизно о 1 ночі вже було відомо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район зі ствольної артилерії, а також РСЗВ.

Щодо Дніпра, то росіяни вдарили по центру міста. Мер Борис Філатов повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Після вибухів у Дніпрі в одному з районів міста в небо здійнялася хмара диму. У центрі міста вибуховою хвилею вибило вікна в деяких житлових будинках.

Окрім Дніпра, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Мер Миколаєва Олександра Сєнкевича повідомив, що місто зазнало потужних обстрілів від ворога. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки.

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