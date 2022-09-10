Ворог не припиняє терор мирного населення нашої країни. Щоденно окупанти здійснюють ракетні обстріли, руйнуючи інфраструктуру та забираючи життя. Б'ють вороги й "Кинджалами", про які розповімо далі.

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Чому "Кинджал" майже неможливо побачити

Як зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, побачити "Кинджали" можна, але зробити це надзвичайно складно. Передовсім слід зауважити, що вона схожа на "Іскандер", але випускається саме з літака.

Наприклад, ті ж "Іскандери" загарбники випускають з аеродромів Джанкой, Зябровка або ж Барановичі. Сам запуск видно дуже добре, підкреслює Ігнат. Чого не скажеш про те, куди може влучити ракета. Можна хіба спробувати орієнтуватися за напрямком її польоту. А все тому, що вона вилітає у космос, у стратосферу. І вже звідти повертається на величезній швидкості вниз.

Натомість запуск "Кинджалу" практично неможливо побачити. Речник Повітряних сил попросив уявити 10 – 30 літаків ворога, які кружляють поблизу України. І, наприклад, один із них – носій цього виду балістичних ракет.

"Кинджал" може нести три типи літаків. Вони зокрема використовують МіГ-31. Один із десятка літаків випускає таку ракету, яка відразу залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. Часу для того, щоб ефективно її виявити та пробувати збити, надзвичайно мало,

– наголосив він.

Скільки "Кинджалів" уже випустив ворог

Юрій Ігнат відразу ж обмовився, що достеменно невідомо, скільки ракет "Кинджал" російські військові випустили по Україні. Згідно з одними відомостями, мовиться про три атаки. А от інші свідчать про 10 – 15.

Водночас слід розуміти, що наші військові роблять все можливе для того, щоб збивати ворожі ракети. За словами Юрія Ігната, в нашій державі працює унікальна система ППО. І такої немає ніде у світі. А все тому, що захищають небо над Україною ЗРК, винищувачі та ПЗРК, які розставлені по території усієї держави. Крім того, захисники володіють візуальними постами спостереження. Не вистачає лише більше сучасних систем, які невдовзі мають надати міжнародні партнери.

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