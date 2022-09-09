На цьому наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас він зауважив, що для посилення ППО в Україні потрібні також сучасні системи, які надаватимуть міжнародні партнери.

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Весь секрет у тактиці

Оптимальний та реалістичний варіант вже організований. Ми фактично створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі,

– наголосив Ігнат.

Він зауважив, що небо над Україною захищають за допомогою радянських засобів. Але це поєднується з різноманітними тактичними прийомами, які дозволяють ефективно боротися з ворожими атаками.

Крім того, в Україні розроблена система оповіщень. Також для протистояння ракетним ударам працюють ЗРК, винищувачі та ПЗРК. Останні, зауважив Ігнат, розставлені по всій території нашої країни. Ними керують військові, які й намагаються перехоплювати ракети, випущені ворогом. А ще у наших військових є візуальні пости спостереження.

Зброя від партнерів усе ж потрібна

Попри титанічні намагання українських військових, оснащення у нашій державі все ще недостатньо. Передовсім він зазначив, що нашу систему ППО потрібно посилювати. А зробити це можна буде завдяки сучасним засобам, наданим від міжнародних партнерів.

Мовиться про NASAMS та IRIS-T. Водночас, підкреслив Ігнат, слід розуміти, що наданої Україні кількості цих установок буде замало. Але це вже буде ще один крок до захисту нашого неба від ворога.

Речник додав, що IRIS-T – усе ж новий комплекс. Натомість NASAMS уже використовують чимало країн для захисту. І оскільки наші військові вже мають у своєму арсеналі рішення від Норвегії та США (власне, ці NASAMS), то невдовзі ППО Україні зможуть надати й інші держави.

Нагадаємо, що напередодні США виділили черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

чотири 105-міліметрові гаубиці та 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

1,5 мільйона патронів до стрілецької зброї;

понад 5 тисяч протитанкових систем;

тисяча 155-міліметрових снарядів дистанційних протиброньових мін RAAM;

додаткові гранатомети та стрілецька зброя;

50 БМП;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

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