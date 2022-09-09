Это подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время, он отметил, что для усиления ПВО в Украине нужны также современные системы, которые будут предоставлять международные партнеры.

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Весь секрет в тактике

Оптимальный и реалистичный вариант уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире,

– подчеркнул Игнат.

Он отметил, что небо над Украиной защищают с помощью советских средств. Но это сочетается с разнообразными тактическими приемами, позволяющими эффективно бороться с вражескими атаками.

Кроме того, в Украине разработана система оповещений. Также для противостояния ракетным ударам работают ЗРК, истребители и ПЗРК. Последние, заметил Игнат, расставлены по всей территории нашей страны. Ими руководят военные, которые пытаются перехватывать ракеты, выпущенные врагом. А еще у наших военных есть визуальные посты наблюдения.

Оружие от партнеров все же необходимо

Несмотря на титанические усилия украинских военных, оснащения в нашем государстве все еще недостаточно. Прежде всего, он отметил, что нашу систему ПВО нужно усиливать. А сделать это можно будет благодаря современным средствам, предоставленным международными партнерами.

Речь идет о NASAMS и IRIS-T. В то же время, подчеркнул Игнат, следует понимать, что предоставленного Украине количества этих установок будет мало. Но это будет еще один шаг к защите нашего неба от врага.

Спикер добавил, что IRIS-T – все же новый комплекс. Вместо этого NASAMS уже используют немало стран для защиты. И поскольку наши военные уже имеют в своем арсенале решения от Норвегии и США (собственно эти NASAMS), то вскоре ПВО Украине смогут предоставить и другие государства.

Напомним, что накануне США выделили очередной пакет военной помощи для Украины. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

четыре 105-миллиметровых гаубицы и 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 5 тысяч противотанковых систем;

тысяча 155-миллиметровых снарядов дистанционных противоброневых мин RAAM;

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 БМП;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

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