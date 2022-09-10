Хлопець був за крок від смерті, адже його тіло буквально прошив уламок ворожої ракети, якою російські військові атакували Миколаїв. На щастя, 16-річний Кирило залишився живим, хоч на його тілі й будуть нагадування про те, що він пережив.

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Підлітку зробили понад 10 операцій

16-річний Кирило Кремінь саме повертався додому. І в цей момент поруч з його під'їздом впала ворожа ракета. Уламки від неї розлетілися в усі боки, в тому числі пронизавши тіло хлопця. Як зазначила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, його від смерті врятувало лише диво.

Вона розповіла, що зустрілася з Кирилом у медичному закладі перед його черговою плановою операцією. 16-річний хлопець вразив її своїм оптимізмом, а також вірою у те, що майбутнє неодмінно буде щасливим.

Поки ворог б'є по найболючішому — по наших дітях, намагаючись відібрати у них щасливе дитинство і світлі підліткові роки, наша молодь сміється їм в обличчя,

– наголосила Замазєєва.

Кирило, попри поранення, вірить у щасливе та світле майбутнє / Телеграм Замазєєвої

Вона зазначила, що історія Кирила, як і багатьох інших, – нагода кожному з нас зупинитися та спробувати змінити ставлення до власного життя. Крім того, переконана Замазєєва, наша держава точно матиме світле та щасливе майбутнє. Принаймні у цьому її переконує така відважна, а також цілеспрямована молодь.

Упевнена, що вже дуже скоро зустрінемося з Кирилом на футбольному полі під мирним українським небом,

– додала вона.

Кім анонсував хороші новини на Півдні

Напередодні глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зробив черговий анонс. На фоні звільнених з-під окупації територій, він зазначив, що на Півдні нас також очікують хороші новини. Крім того, Кім зазначив, що у регіоні невдовзі з'являться додаткові системи ППО. І вони, переконаний глава ОВА, працюватимуть на перемогу нашої держави у війні, розв'язаній росією.

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