Парень был в шаге от смерти, ведь его тело буквально прошил обломок вражеской ракеты, которой российские военные атаковали Николаев. К счастью, 16-летний Кирилл остался в живых, хотя на его теле и будут напоминания о том, что он пережил.

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Подростку сделали более 10 операций

16-летний Кирилл Кремень как раз возвращался домой. И в этот момент рядом с его подъездом упала вражеская ракета. Обломки от нее разлетелись во все стороны, в том числе пронзив тело парня. Как отметила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, его от смерти спасло чудо.

Она рассказала, что встретилась с Кириллом в медицинском заведении перед его очередной плановой операцией. 16-летний парень поразил ее своим оптимизмом, а также верой в то, что будущее обязательно будет счастливым.

Пока враг бьет по самому болезненному — по нашим детям, пытаясь отобрать у них счастливое детство и светлые подростковые годы, наша молодежь смеется им в лицо,

– подчеркнула Замазеева.

Кирилл, несмотря на ранения, верит в счастливое и светлое будущее / Телеграм Замазеевой

Она отметила, что история Кирилла, как и многих других, – возможность каждому из нас остановиться и попытаться изменить отношение к собственной жизни. Кроме того, убеждена Замазеева, наше государство будет точно иметь светлое и счастливое будущее. По крайней мере, в этом ее убеждает такая отважная, а также целеустремленная молодежь.

Уверена, что уже очень скоро встретимся с Кириллом на футбольном поле под мирным украинским небом,

– добавила она.

Ким анонсировал хорошие новости на Юге

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сделал очередной анонс. На фоне освобожденных из-под оккупации территорий он отметил, что на Юге нас также ожидают хорошие новости. Кроме того, Ким отметил, что в регионе вскоре появятся дополнительные системы ПВО. И они, уверен глава ОВА, будут работать на победу нашего государства в войне, развязанной россией.

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