Ким анонсировал хорошие новости на Юге

ВСУ возвращают временно оккупированные территории Украины клочок за клочком. 8 сентября стало известно, что деоккупировали 20 населенных пунктов Харьковщины. А теперь глава Николаевской ОГА Виталий Ким говорит, что уже скоро будут новости на Юге.

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Очень ждем также хороших новостей на Юге,

– анонсировал Ким.

По его мнению, новости будут уже завтра.

Также он добавил, что на Юге страны ждут и дополнительных систем ПВО, которые будут работать на победу Украины.

Успехи ВСУ в Харьковской области

ВСУ продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Им удалось освободить более 20 населённых пунктов, а общая площадь возвращенных территорий – 700 квадратных километров.

Наши войска вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. В настоящее время продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. Так, по состоянию на 6 – 7 сентября отвоевано около 400 квадратных километров.

Заметим, ВСУ освободили Шевченково, Волохов Яр, Ивановку и другие населенные пункты области.

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