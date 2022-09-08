Кім анонсував хороші новини на Півдні

ЗСУ повертають тимчасово окуповані території України клаптик за клаптиком. 8 вересня стало відомо, що деокупували 20 населених пунктів Харківщини. А тепер очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім каже, що вже скоро будуть новини на Півдні.

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Дуже чекаємо також хороших новин на Півдні,

– анонсував Кім.

На його думку, новини будуть вже завтра.

Також він додав, що на Півдні країни чекають і на додаткові системи ППО, які працюватимуть на перемогу України.

Успіхи ЗСУ на Харківщині

ЗСУ продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Їм вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих територій – 700 квадратних кілометрів.

Наші війська вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Наразі тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. Так, станом на 6 – 7 вересня відвойовано близько 400 квадратних кілометрів.

Зауважимо, ЗСУ звільнили Шевченкове, Волохів Яр, Іванівку та інші населені пункти області.

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